Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от вступления в сенате США объясняется его нервозностью и тревогой, которые вызваны многочисленными проблемами Киева и на поле боя, и в отношениях с другими странами. Такую точку зрения озвучили журналисты испанской газеты Pais.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.