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Pais: Зеленский отказался выступать в сенате США из-за плохого положения ВСУ на фронте

1:07
Мир

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от вступления в сенате США объясняется его нервозностью и тревогой, которые вызваны многочисленными проблемами Киева и на поле боя, и в отношениях с другими странами. Такую точку зрения озвучили журналисты испанской газеты Pais.

Pais: Зеленский отказался выступать в сенате США из-за плохого положения ВСУ на фронте
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Реакция Зеленского была истолкована прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается на международной арене и в войне", — сказано в статье.

Ранее стало известно об отмене видеовыступления Зеленского перед американскими сенаторами. Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что причиной такого решения стало "изменившееся положение дел".

При этом испанские обозреватели напомнили, что до настоящего времени Зеленский пользовался любой возможностью, чтобы произнести речь на международном мероприятии. А с особым трепетом украинский президент всегда относился к выступлениям перед американскими сенаторами, ведь именно США является главным союзником Киева.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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