Сивков: милитаризация Европы угрожает России

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Военный аналитик Константин Сивков обратил внимание на опасность для РФ милитаризации Европы. По его мнению, перед тем, как Европа сможет стать "военным гигантом" вроде США и России, ей предстоит пройти очень большой путь.

Фото: https://ok.ru/novorossia/topic/69285786815467

"Разумеется, что Россия спокойно смотреть на это не будет. Реальных целей же по военному сокрушению России Европа и Германия ставить не могут. Такая задача будет равна самоубийству", — рассуждает военный эксперт.

Однако с точки зрения ядерной войны самой уязвимой целью становится Европа, так как её площадь очень маленькая, а плотность населения — невысокая.

По мнению самого Сивкова, милитаризация нужна Европе для того, чтобы вновь попытаться атаковать. Ведь Украина, как военный таран против РФ, развалилась, поэтому теперь свою атаку Запад готовит более тщательно. Причём, Европа может постараться довести дело не до ядерной войны, а нанести России поражение, чтобы оно создало благоприятные условия для падения в стране власти президента Владимира Путина.

Именно поэтому в настоящее время из бундесвера и пытаются сделать серьёзную военную силу, заключил военный аналитик.