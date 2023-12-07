Политолог Кашин: ситуация в зоне СВО изменится к концу 2024 года

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Политический эксперт Василий Кашин заявил, что в случае глобального кризиса США вмешаются и стабилизируют ситуацию на Украине. Как указал аналитик в беседе с порталом Lenta.ru, дело в том, что Украина воспринималось и по-прежнему воспринимается Западом в качестве геополитического объекта, который направлен против РФ.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Украина — важный проект для США, и допустить чтобы там все передрались по своему обыкновению американцы попросту не могут. Поэтому когда вся эта ситуация пойдет в разнос, случится прямое вмешательство", — заметил Кашин.

Кроме того, политолог напомнил, что ещё в самом начале конфликта в Донбассе наблюдались противоречия между экс-президентом Украины Петром Порошенко и олигархом Игорем Коломойским, который сейчас находится в заключении. Они разрешились лишь при посредничестве посла США Джеффри Пайета.