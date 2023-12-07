Экс-командир "Айдара"* Дикий назвал Киев самым немобилизованным городом Украины

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Бывший командир батальона "Айдар"* с позывным Дикий рассказал о самом немобилизованном на Украине городе. По его словам, таким является Киев.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

По его мнению, украинское правительство боится сильной мобилизации в Киеве. При этом он обратил внимание, что он видит в украинской столице огромное количество молодых мужчин в хорошей форме. В это же время, "50-летние мужики с очень плохим здоровьем остатки своего здоровья добивают где-то там в окопах".

"Мне кажется, что власть побаивается сильной мобилизации в Киеве, потому что мобилизация — это всегда непопулярная вещь. Но, извините меня, война — это непопулярная вещь. Нужно делать вещи непопулярные. И Киев в этом смысле должен перестать быть оазисом", — уверен украинский боец.

*Признан в России экстремистским и запрещён