France 24: Зеленскому скоро придётся завершить украинский конфликт

В США заявили, что в скором времени президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся готовиться к завершению украинского конфликта. Как сообщил телеканалу France 24 специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф, без поддержки союзников у Украины не будет ни денег, ни военных ресурсов, чтобы продолжать конфликт.

Фото: edition.cnn.com

"Поэтому без средств Вашингтона правительству Зеленского придётся перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте", — подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, едва ли другие страны без США смогут или захотят полностью взвалить на себя бремя помощи Киеву.

Напомним, что с Сенате США отказались выносить на голосование законопроект о помощи Украине и Израилю. В рамках его странам намеревалось выделить более 100 миллиардов долларов.