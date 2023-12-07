Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о телефонном разговоре с главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Как указал Ермак в своём Telegram-канале, в ходе беседы он обсудил с венгерским дипломатом возможность организации встречи Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто", — поделился Ермак.
Помимо договорённости о встрече, в ходе разговора также обсуждалась работа над определением удобной даты подобной встречи.
Напомним, что прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз выступал с требованием к Евросоюзу отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе в ходе саммита, который состоится 14-15 декабря в Брюсселе.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.