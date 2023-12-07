Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что провёл телефонный разговор с Сийярто

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о телефонном разговоре с главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как указал Ермак в своём Telegram-канале, в ходе беседы он обсудил с венгерским дипломатом возможность организации встречи Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто", — поделился Ермак.

Помимо договорённости о встрече, в ходе разговора также обсуждалась работа над определением удобной даты подобной встречи.

Напомним, что прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз выступал с требованием к Евросоюзу отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе в ходе саммита, который состоится 14-15 декабря в Брюсселе.