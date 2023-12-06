Политолог Осташко: Киев будет русским городом. Вопрос только в том, каким путём

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Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко в беседе с Pravda.Ru оценил слова главы запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, который уверен, что Киев станет российским городом после того, как Украина станет частью России.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Осташко выразил уверенность, что Киев действительно войдёт в состав России. По его мнению, это неизбежно.

"То, что Киев будет русским городом, тут нет других исторических

вариантов по определению. Украина не может быть враждебным нам государством, потому что это угрожает нам. Либо Украина будет адекватным государством, дружественным нам, по типу Белоруссии, либо Украины не будет. Других вариантов на текущий момент нет. Поэтому слова о том, что Киев будет русским городом, в любом случае будет пророческими. Тут вопрос только в том, каким путём", — сказал Осташко.

Политолог привёл в качестве примера Белоруссию, в которую любой россиянин может приехать, как в один из регионов своей страны, и чувствовать себя там как дома.

"Поэтому либо Украина станет таким же государством, либо просто Украина перестанет существовать как государство", — подчеркнул Осташко.

Если бы на Украине к власти пришёл кто-то, кто смог бы переформатировать Незалежнюю по примеру Белоруссии, необходимости в спецоперации не было бы. Однако пока такой сценарий выглядт не слишком реалистичным, признал эксперт.

А что касается Киева, то он по определению является русским городом, и других вариантов здесь быть не может, уверен Осташко.