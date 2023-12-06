В Сети завирусилось видео, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев забил необычный гол в футбольные ворота.
Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в своих социальных сетях разместил ролик, который вызвал живой интерес публики. Интернет-пользовталей впечатлил виртуозный гол главы Казахстана.
Токаев во время посещения спортивного комплекса в Актюбинской области ударил по футбольному мячу. Публика обратила внимание на то, что мяч видоизменился во время полёта.
"Пнул Токаев один мяч, а в ворота влетел совсем другой", — гласит наблюдение интернет-пользователей.
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