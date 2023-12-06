Президент Казахстана Токаев забил виртуозный гол: пнул один мяч, а в ворота влетел другой

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В Сети завирусилось видео, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев забил необычный гол в футбольные ворота.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в своих социальных сетях разместил ролик, который вызвал живой интерес публики. Интернет-пользовталей впечатлил виртуозный гол главы Казахстана.

Токаев во время посещения спортивного комплекса в Актюбинской области ударил по футбольному мячу. Публика обратила внимание на то, что мяч видоизменился во время полёта.

"Пнул Токаев один мяч, а в ворота влетел совсем другой", — гласит наблюдение интернет-пользователей.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как женился на девушке, которая была в числе массовки, встречающей его у трапа самолёта.