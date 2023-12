Не подлежит разглашению: польский министр наткнулся на британский спецназ на Украине

Элитные британские спецназовцы активно действовали на территории Украины вскоре после начала вооружённого конфликта в прошлом году. Эту информацию предоставляет новая книга польского журналиста Збигнева Парафьяновича под названием "Польша в войне", сообщает EADaily.

Фото: Openverse by U.S. Army Materiel Command is licensed under CC BY 2.0