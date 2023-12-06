Не подлежит разглашению: польский министр наткнулся на британский спецназ на Украине

Элитные британские спецназовцы активно действовали на территории Украины вскоре после начала вооружённого конфликта в прошлом году. Эту информацию предоставляет новая книга польского журналиста Збигнева Парафьяновича под названием "Польша в войне", сообщает EADaily.

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Автор книги, который является корреспондентом польской газеты и имел доступ к политическим инсайдерам, цитирует высокопоставленного министра Польши, утверждающего, что он столкнулся с британскими коммандос в середине марта 2022 года, перемещаясь между Киевом и Житомиром, когда тот район считался серой зоной из-за присутствия русских войск.

По словам анонимного польского министра, британские спецназовцы, находившиеся среди украинских солдат, использовали грузовики и внедорожники, оснащенные артиллерийскими радарами, для отслеживания целей и корректировки стрельбы минометов или ракет.

Это свидетельство подтверждает, что британские военные были действительно задействованы в военных операциях, а не только в обучении украинских военных, что дополняет ранее представленные доказательства. В апреле 2022 года газета The Times сообщала, что британский спецназ обучал местных военнослужащих в Киеве.

Несмотря на заявления министерства обороны Соединенного Королевства о защите британского посольства, появились утверждения о том, что британские силы были тайно переброшены для участия в военных действиях на Украине. Ответ представителя британского военного ведомства на запрос комментария сводится к стандартной практике не комментировать спекуляции о силах специального назначения.