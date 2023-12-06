Журналист Карлсон заявил, что в истреблении целого поколения украинцев виноваты США

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Журналист Такер Карлсон заявил, что никто иной, кроме США, виноват в истреблении целого поколения молодых украинцев. Вашингтон спокойно пожертвовал ими ради своей выгоды.

Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

В своей программе в соцсети X Карлсон напомнил, что Вашингтон не позволил Киеву договориться о мире с Россией и поощрил его продолжать военные действия, хотя изначально всем было ясно, что победить в противостоянии с Россией Украина не сможет.

"Мы содействуем истреблению целого поколения украинских мужчин, которое уже не заменить", — сказал Карлсон.

Собеседник Карлсона, конгрессмен США Томас Мэсси, высказался против новой финансовой помощи Украине, отметив, что помогать Киеву и дальше могут только морально и экономически недалёкие люди.