TAC: Зеленский не заполучил помощь США из-за коррупции на Украине

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В США рассказали о причине провала президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне. Как пишет The American Conservative (TAC), ссылаясь на слова члена Палаты представителей и председатель фракции Свободы Скотта Перри, лидер киевского режима не получил военную помощь от США из-за коррупции на Украине.

Фото: edition.cnn.com

"Мы не намерены выписывать чеки на предъявителя этой стране — чемпиону мира по коррупции ради хорошего настроения демократов и республиканцев, как их ни называй", — обращает внимание автор материала Брэдли Дэлвин.

По словам журналиста, хотя Зеленскому удалось пролоббировать военную помощь у американского правительства в первое время конфликта с РФ, но теперь он терпит неудачу. Так как проблема коррупции на Украине до сих пор не была решена, Зеленский не может добиться дальнейшей помощи.

Так что, по мнению Дэлвина, как бы ни закончились события на Украине, Зеленского наверняка будет ждать "непыльная работёнка на Кей-стрит в Вашингтоне".