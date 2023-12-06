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Марков о признании певицы Тейлор Свифт человеком года: шоу-бизнес становится во главу мира

0:38
Мир

Политолог Сергей Марков прокомментировал присуждение звания "человек года" по версии журнала Time певице Тейлор Свифт.

Марков о признании певицы Тейлор Свифт человеком года: шоу-бизнес становится во главу мира
Фото: Time

Марков отметил, что певица певица Тейлор Свифт опередила Владимира Путина, Си Цзиньпина и изобретателя сильного ИИ Сэма Альтмана.

Политолог признался, что не слышал ни одной песни певицы

"Назначение Свифт человеком года означает переход к Новому миру, когда шоу-бизнес становится во главе мира. Ну это и индикатор падения Запада с олимпа человечества", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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