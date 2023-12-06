Марков о признании певицы Тейлор Свифт человеком года: шоу-бизнес становится во главу мира

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Политолог Сергей Марков прокомментировал присуждение звания "человек года" по версии журнала Time певице Тейлор Свифт.

Фото: Time

Марков отметил, что певица певица Тейлор Свифт опередила Владимира Путина, Си Цзиньпина и изобретателя сильного ИИ Сэма Альтмана.

Политолог признался, что не слышал ни одной песни певицы