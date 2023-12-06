Президент Венесуэлы объявил земли в соседней стране 24-м штатом государства

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро включил в состав государства территорию соседней Гайаны.

Фото: radio del sur

Глава Венесуэлы Мадуро объявил земли соседей 24-м штатом страны.

Николас Мадуро на заседании федерального совета правительства продемонстрировал изменённую карту Венесуэлы. Теперь страна, согласно заявлению Мадуро, пополнилась штатом "Гайана-Эссекибо". Территория расположена в соседней Гайане.

Президент Венесуэллы заявил, что появился закон о защите спорного региона.

Ранее глава МИД Венесуэлы рассказал, что США нарушили свои обещания.