Президент Венесуэлы Николас Мадуро включил в состав государства территорию соседней Гайаны.
Глава Венесуэлы Мадуро объявил земли соседей 24-м штатом страны.
Николас Мадуро на заседании федерального совета правительства продемонстрировал изменённую карту Венесуэлы. Теперь страна, согласно заявлению Мадуро, пополнилась штатом "Гайана-Эссекибо". Территория расположена в соседней Гайане.
Президент Венесуэллы заявил, что появился закон о защите спорного региона.
Ранее глава МИД Венесуэлы рассказал, что США нарушили свои обещания.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.