Пленный боец ВСУ рассказал об особом "закрытом" военкомате в Одессе

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

В Одессе создан особый "закрытый" военкомат, где практически в тюремных условиях держат украинцев, которых мобилизовали насильно. Такой информацией поделился украинский пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Военный рассказал, что попал туда сам, когда его задержали пограничники. Этот самый известный в Одессе и области военкомат находится в Малиновском районе.

"Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну я не знаю, как "на зоне" (в тюрьме), но я думаю, приблизительно так", — вспомнил Вертово в беседе с РИА Новости.

По словам бойца, узникам военкомата запрещено получать какую-либо юридическую помощь. За это адвокатам угрожают моментальной отправкой в армию.