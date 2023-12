Глава Минобороны Украины Рустем Умеров прокомментировал сказанное представителями правящей партии "Слуга народа", заявивших, что никто в стране не имеет плана военных действий на 2024 год.

Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0