Представители Минобороны Украины заверили, что у них есть чёткий план на 2024 год

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров прокомментировал сказанное представителями правящей партии "Слуга народа", заявивших, что никто в стране не имеет плана военных действий на 2024 год.

Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Умерова, у оборонного ведомства Украины такой план разработан. Соответствующее заявление министр сделал в эфире американского телеканала FoxNews.

Умеров сообщил, что Киев намерен вернуть Украине границы 1991 года.

"У нас есть план. Мы деоккупировали 50% нашей территории… и сейчас у нас есть план на 2024 год… У нас есть стратегическая цель: мы хотим дойти до границ 1991 года, у нас есть военные цели на 2024 год", — сказал Умеров.

Глава оборонного ведомства пояснил, что говоря о возвращении к границам 1991 года, он имеет в виду "деоккупацию" Донбасса, Крыма и причерноморских территорий.