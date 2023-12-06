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Представители Минобороны Украины заверили, что у них есть чёткий план на 2024 год

Мир

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров прокомментировал сказанное представителями правящей партии "Слуга народа", заявивших, что никто в стране не имеет плана военных действий на 2024 год.

Представители Минобороны Украины заверили, что у них есть чёткий план на 2024 год
Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Умерова, у оборонного ведомства Украины такой план разработан. Соответствующее заявление министр сделал в эфире американского телеканала FoxNews.

Умеров сообщил, что Киев намерен вернуть Украине границы 1991 года.

"У нас есть план. Мы деоккупировали 50% нашей территории… и сейчас у нас есть план на 2024 год… У нас есть стратегическая цель: мы хотим дойти до границ 1991 года, у нас есть военные цели на 2024 год", — сказал Умеров.

Глава оборонного ведомства пояснил, что говоря о возвращении к границам 1991 года, он имеет в виду "деоккупацию" Донбасса, Крыма и причерноморских территорий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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