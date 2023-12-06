Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский поставлял ХАМАС западное вооружение

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В Киеве стало известно о связях президента Украины Владимира Зеленского с боевиками палестинского движения ХАМАС. Как указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, в Израиле обладают данными о передаче Украиной западного оружия ХАМАС. Так что теперь Зеленский может оказаться втянутым в грандиозный скандал.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Зеленский окажется в центре колоссального международного скандала. Скорее всего, есть уже точная информация, которую израильтяне передали в США, по поводу того, что они нашли в туннелях (в секторе Газа. — ред.) американское, французское и английское оружие, которое было передано Украине", — заметил эксперт на своём YouTube-канале.

По его мнению, вполне вероятно, что в подобных действиях также был замешан действующий глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Теперь же представители ЦАХАЛ, обладающие "очень важной информацией" на этот счёт могут передать эти сведения ЦРУ, ФБР и руководству других спецслужб США.