После того, как минувшей ночью Владимир Зеленский отменил выступление перед сенаторами США по Zoom, они не могут договориться о выделении нового транша Киеву в 60 млрд долларов военной помощи.
Республиканцы готовы поддержать его лишь в обмен на финансирование укрепления американо-мексиканской границы.
"Когда Зеленский отменил встречу, сенаторы набросились на госсекретаря, республиканцы закричали на начальника штаба Пентагона, а некоторые из них, включая Митта Ромни, вышли из зала", — отмечает телеканал PBS.
Отмена выступления украинского лидера — фатальная ошибка. Поскольку решается судьба Украины, в Конгрессе идёт драка, а президент отменяет выступление.
"Он ждёт, что ему принесут очередные миллиарды на подносе? И ещё понюхать что-то дадут на закуску? Это предательство страны в самый критический период", — пишет поддерживавший Украину бежавший в США экс-разведчик КГБ Юрий Швец.
Без американской поддержки Киев не сможет оплачивать счета. Без денег останутся все: от учителей до военных, напоминает PBS.
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