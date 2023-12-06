В Конгрессе США признались, что помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году

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В американском Конгрессе признались, что помогали свергнуть украинское правительство в 2014 году.

Фото: sozh.info

Об этом заявил республиканец Томас Мэсси.

"В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия", — сказал конгрессмен.

Такая откровенность лишний раз открывает глаза на намерения Запада тихонько "слить" киевскую власти.

Украинский банкрот Владимир Зеленский перестал приносить пользу — теперь скакунам по Майданам, нетвойняшкам-релокантам и остальным адептам США откроют глаза, прежде чем выбросить как использованную вещь.