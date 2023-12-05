Сенатор Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский не будет выступать в Сенате США.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер отметил, что президент Украины не выступит с речью перед американскими законодателями из-за "вопроса, который возник в последнюю минуту".
Об отмене выступления Зеленского рассказал журналист CNN Ману Раджу. Ему показалось удивительным то, что украинский лидер не появился на брифингах в Белом доме и Сенате, так как обращения были заранее подготовлены.
Певице Алле Пугачёвой стало плохо во время шопинга на Кипре.