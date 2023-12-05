Выступление Зеленского перед Сенатом США отменили из-за возникшего в последний момент вопроса

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Сенатор Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский не будет выступать в Сенате США.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер отметил, что президент Украины не выступит с речью перед американскими законодателями из-за "вопроса, который возник в последнюю минуту".

Об отмене выступления Зеленского рассказал журналист CNN Ману Раджу. Ему показалось удивительным то, что украинский лидер не появился на брифингах в Белом доме и Сенате, так как обращения были заранее подготовлены.