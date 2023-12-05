Девять условий Евросоюза для Грузии: шанс или иллюзия

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Еврокомиссия вынесла положительное решение относительно статуса кандидата в члены Евросоюза для Грузии 8 ноября, однако прикрепила к этому девять условий. Окончательное решение Совета Европы будет принято 15 декабря. Как сообщает EADaily, Правительство Грузии утверждает, что задания Еврокомиссии несложные, но возникает вопрос: насколько они готовы подчиниться этим условиям?

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Даже самые решительные антизападники не предполагали, что Европа, превратившаяся в подчиненного "старшего брата", окажется в таком состоянии. Грузинская оппозиция, в свою очередь, находится в трудном положении, лишенная возможности мобилизовать поддержку. Одно из девяти условий — "деолигархизация" — требует изменений в условиях правления "Мечты".

Существует предположение, что грузинское руководство вступило в сложную игру, стремясь войти в новый мир, который зарождается в регионе. При этом важно учитывать мнение населения, которое, возможно, не осознает полностью, какие перемены могут произойти в результате стремления в НАТО и Евросоюз. Время ограничено, и Грузии придется бороться, чтобы сохранить статус-кво, поскольку Запад уходит, Восток приходит, и этот процесс неизбежен.