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ФБР признало свою беспомощность: в США слишком много российских разведчиков

1:30
Мир

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что в Соединённых Штатах действует "слишком большое" число российских разведчиков.

ФБР признало свою беспомощность: в США слишком много российских разведчиков
Фото: nzherald.co.nz

"У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам", — сказал он на слушаниях в конгрессе.

В числе угроз со стороны России Рэй назвал "одну из самых передовых в мире наступательных киберпрограмм", сообщает РИА "Новости".

По его словам, в эту киберпрограмму Россия вложила значительные средства и разными путями использовала её против США и их союзников.

По утверждению директора ФБР, Россия также укрывает "киберпреступников", которые стоят за хакерскими атаками на США и их союзников по всему миру.

Слова Кристофера Рэя можно истолковать и как признание беспомощности возглавляемой им спецслужбы.

Ведь если против стольких лет кампании по обвинениям России во "вмешательстве", шпиономании и так далее заявлять о том, что в США "слишком много" российских разведчиков — это признание, что американские спецслужбы не справляются.

Впрочем, вполне вероятна и другая, весьма прозаическая причина — таким образом Кристофер Рэй добивается увеличения финансирования своего ведомства.

Сложно сказать, работает ли этот способ до сих пор. Но если Рэй в самом деле пытается таким образом получить дополнительные средства, то он полагает, что работает.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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