В Британии заявили, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Марьинки

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Согласно сообщению Минобороны Великобритании, российским военным удалось занять большую часть населённого пункта Марьинка. Об этом британское оборонное ведомство сообщило в соцсети X.

Фото: Mil.gov.ua

Британские эксперты уточнили, что под контролем российских военных сейчас находится большая часть городской застройки Марьинки, но при этом отдельные зоны в западной части населённого пункта остаются в руках украинцев.

Марьинка находилась под контролем Киева с 2014 года. Именно из этого населённого пункта ВСУ проводили обстрелы Донецка.

Ранее журналист из США Клейтон Моррис предположил, что Украина лишится большей части своих территорий, если не решится на немедленную капитуляцию.