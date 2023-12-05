Антироссийские санкции накрывают Финляндию: поставлен рекорд по банкротствам

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На прошлой неделе Suomen Asiakastieto, финское коллекторское агентство, зафиксировало рекордное количество банкротств в Финляндии. По данным агентства, за этот период признаны банкротами 85 компаний, что стало максимальным показателем разорившихся предприятий за неделю, сообщает EADaily.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Suomen Asiakastieto регулярно отслеживает статистику банкротств с 2019 года. В предыдущем году особенно выделяется строительная отрасль среди крупнейших неудачников, отмечает финское телерадиовещание.

Экономика Финляндии в третьем квартале текущего года показала отрицательную динамику. ВВП страны, являющейся членом ЕС с 1995 года и новичком НАТО, сократился на 0,9 процента в июле — сентябре по сравнению с предыдущим кварталом. Учитывая рабочие дни, этот показатель оказался на 1,2% ниже, чем год назад.

Согласно недавнему исследованию, финансовое положение финских малых и средних коммерческих предприятий заметно ухудшилось этой осенью. В настоящее время только 52 процента компаний оценивают свою финансовую ситуацию как "очень или достаточно хорошую". В августе текущего года этот показатель составлял 58%.

Следует отметить, что Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям, введенным Брюсселем в 2022 году. В январе 2023 года МИД страны сообщил о заморозке российских активов на сумму почти € 200 млн, включая акции, машины, яхты, недвижимость. В октябре министр юстиции Финляндии Лина Мери заявила о намерении упростить процедуру изъятия недвижимости или долей, принадлежащих россиянам, отмечая увеличение случаев взыскания с российских владельцев, несоблюдающих свои юридические обязательства.