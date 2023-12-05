В зону спецоперации прибыли подростки-сироты, которых ВСУ используют для наступательных операций на Харьковском направлении. Об этом URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, ссылаясь на данные собственных источников с передовой.
"В одном из учебных центров Западной Украины готовят подростков из числа сирот в возрасте 14-15 лет. Первая группа уже достигла Харьковского направления, где их задействуют в роли водителей квадроциклов, на которые устанавливают "кочующие" минометы. Этот факт подтвержден неоднократно. Наши бойцы, участвующие в боевых действиях, рассказали, что на границе Шебекинского городского округа (Белгородская область) и Харьковской области, где ВСУ пытались прорваться всего несколько дней назад, обнаружены именно эти подростки", — отметил Геннадий Алехин.
По его словам, помимо подростков, Киев активно мобилизует мужчин зрелого и пожилого возраста.
"В военкоматах, в частности в Харькове, идет призыв: "счастливая старость возможна". Это означает, что сейчас они активно пытаются мобилизовать мужчин старше 50 и даже 60 лет, которые служили в Советской армии и, в лучшем случае, помнят, как разбирать и собирать автомат Калашникова", — подчеркнул эксперт.
Полковник запаса пояснил, что мобилизационный ресурс Украины уменьшился в два раза.
"Сейчас они призывают всех подряд, так как мобилизационный ресурс значительно сократился. Если раньше говорили о трех миллионах, то теперь готовы в лучшем случае миллион и полтора. Они сталкиваются с огромными потерями и пытаются закрыть их с помощью представителей теробороны", — заключил собеседник URA. RU.
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