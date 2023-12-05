В США впервые выберут независимого президента

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В президентских выборах 2024 года в США впервые победит независимый кандидат — Роберт Кенннеди-младший. Таков прогноз Saxo Bank, с которым во вторник ознакомилось РБК.

Фото: Reuters

По оценке экспертов банка, он наберёт 38% голосов, остальные поровну разделят между собой Джо Байден и Дональд Трамп. Именно за счёт их сторонников поддержка Кеннеди неуклонно растёт — своими популистскими заявлениями он привлекает на свою сторону тех, кто разочаровался и в демократах, и в республиканцах.

"Новая политическая эра в США начнется с резкого разворота от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам", — пророчат аналитики.

В конце каждого года датский Saxo Bank выдаёт "шокирующие прогнозы", которые кажутся невероятными, но тем не менее вполне возможны. Среди прочего на 2024-й предсказаны: