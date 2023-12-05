InfoBRICS: Запад готовит общественное мнение к поражению Украины

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Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины. Как пишет издание InfoBRICS, теперь задача экспертов заключается в том, чтобы объяснить, что Украина не сможет выиграть эту войну. Именно поэтому в дальнейшей военной помощи Киеву нет смысла.

Фото: AP Photo / Yves Herman

"Иными словами, западные чиновники и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Киева и пытаются сфокусироваться на Израиле как на новой "чрезвычайной ситуации", — пояснил обозреватель Лукас Лейрос.

Кроме того, журналист рассуждает, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о призыве готовиться к "плохим новостям" с Украины является ничем иным, как признанием Запада скорой катастрофы. Ведь, несмотря на всю помощь союзников, Украина не смогла совладать с мощью российской армии. Так что, считает Лейрос, признание поражениястанет ещё и моральным ударом по Западу.