Глава МИД Словакии Юрай Бланар рассказал, что не видит сегодня Украину членом Евросоюза. Слова дипломата цитирует издание standard.sk.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.