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В Словакии признались, что не могут представить себе Украину в Евросоюзе

1:07
Мир

Глава МИД Словакии Юрай Бланар рассказал, что не видит сегодня Украину членом Евросоюза. Слова дипломата цитирует издание standard.sk.

В Словакии признались, что не могут представить себе Украину в Евросоюзе
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

По словам Бланара, текущая ситуация в мире не позволяет даже представить себе Украину в составе ЕС.

Словацкий министр убеждён, что пока украинский конфликт не закончится, о возможном вступлении Киева в ЕС и речи быть не может.

"В нынешних условиях я не могу представить себе это. Мне интересно, как будет, например, Урсула фон дер Ляйен обосновывать предложение … о членстве Украины в ЕС и отвечать на вопрос о том, как мы можем начать переговоры со страной, которая находится в стадии военного конфликта…", — сказал Бланар.

Министр полагает, что стать членом Евросоюза Украины не сможет ещё очень долго.

В ноябре Бланар выразил свою поддержку Украине в её стремлении вступить в ЕС, но при этом напомнил, что требования к ней предъявляются такие же, как и к другим кандидатам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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