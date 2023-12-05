В Словакии признались, что не могут представить себе Украину в Евросоюзе

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Глава МИД Словакии Юрай Бланар рассказал, что не видит сегодня Украину членом Евросоюза. Слова дипломата цитирует издание standard.sk.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

По словам Бланара, текущая ситуация в мире не позволяет даже представить себе Украину в составе ЕС.

Словацкий министр убеждён, что пока украинский конфликт не закончится, о возможном вступлении Киева в ЕС и речи быть не может.

"В нынешних условиях я не могу представить себе это. Мне интересно, как будет, например, Урсула фон дер Ляйен обосновывать предложение … о членстве Украины в ЕС и отвечать на вопрос о том, как мы можем начать переговоры со страной, которая находится в стадии военного конфликта…", — сказал Бланар.

Министр полагает, что стать членом Евросоюза Украины не сможет ещё очень долго.

В ноябре Бланар выразил свою поддержку Украине в её стремлении вступить в ЕС, но при этом напомнил, что требования к ней предъявляются такие же, как и к другим кандидатам.