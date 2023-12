Американское издание The Washington Post (WP) раскрыло причины провала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что к неудачам в ходе продвижения украинской армии привели разногласия между США и Украиной, просчёт западных союзников, а также недооценка российской армии.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.