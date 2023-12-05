WP объяснила провал контрнаступления ВСУ разногласиями с США и недооценкой РФ

Американское издание The Washington Post (WP) раскрыло причины провала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что к неудачам в ходе продвижения украинской армии привели разногласия между США и Украиной, просчёт западных союзников, а также недооценка российской армии.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Отмечается, что, хотя Великобритания и США и оказывали Киеву военную помощь, помогая с планами контрнаступления, силы российских войск они недооценили. Помимо этого, они ошиблись в том, что ВСУ можно в короткие сроки преобразовать по западному образцу.

При этом Украина долгое время колебалась, откладывая контрнаступление. Помимо прочего, США призывали украинских военных не тратить слишком много артиллерийских снарядов на другие цели, ведь они нужны были для контрнаступления.

В качестве причины провала обозреватели также выделяют запоздалую отправку Киеву военной помощи и непригодность части отправленного оборудования и оружия. Как считают авторы материала, боевые самолёты так и не были поставлены Киеву, а имеющиеся в наличии у ВСУ не способны тягаться с российскими.

Таким образом, неудачи Украины по итогу приводили к спорам с Вашингтоном, и обе стороны винили друг друга в ошибках и просчётах. В качестве "самой серьёзной" причины провала контрнаступления ВСУ американское издание указывает повсеместное использование дронов обеими сторонами конфликта и минные поля.