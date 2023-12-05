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Интенсивность огня западной артиллерии снизилась, заявил Марочко

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Мир

Данный факт эксперты объясняют плохими погодными условиями. На текущий момент возникли трудности по доставке боеприпасов для артиллерии ВСУ, перемещение на огневые рубежи. Кроме того, есть проблемы с корректировкой ведения огня при помощи БПЛА.

Интенсивность огня западной артиллерии снизилась, заявил Марочко
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"На сватово-кременском участке на многих участках вооруженные формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий" - сообщил Марочко РИА Новости.

4 декабря в оборонном ведомстве РФ сообщили, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отбыты атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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