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В Москву прибыли еще 120 эвакуированных из Газы россиян

1:16
Мир

Как подчеркнули в ведомстве, с начала гуманитарной операции самолетами МЧС перевезено более 880 человек, среди них 380 детей. Все эти люди пожелали покинуть зону палестино-израильского конфликта.

В Москву прибыли еще 120 эвакуированных из Газы россиян
Фото: МЧС РФ

В МЧС добавили, что все эвакуированные получают медицинскую и психологическую помощь. Пункты временного размещения развернуты в Чеченской республике, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

Предыдущий рейс с российскими гражданами, вывезенными на родину из сектора Газа через Каир, прибыл в "Домодедово" 25 ноября. На нём прибыли 105 человек. Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ при поддержке дипломатического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с правительством особо отметил, что нужно помочь гражданам России, которые оказались в зоне военного конфликта. Эвакуацию граждан России из анклава, где ситуация давно вышла за грань критической, глава государства назвал острым вопросом.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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