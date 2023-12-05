Названы страны-посредники в переговорах России с Украиной

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны, пишут во вторник "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

При этом, по его словам, в Москве пока не заметили никакого стремления к налаживанию конструктивного диалога со стороны киевской власти.

"Мы ни за кем бегать не собираемся", — предупредил дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил готовность его страны к тому, чтобы стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, в том числе и в качестве места для будущих переговоров. Он ещё в феврале 2022 года предлагал это министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку; предложение остаётся в силе.

До этого посреднические функции выполняла — весьма активно и успешно — Турция: там проходили переговоры весной 2022-го, сорванные по указанию Бориса Джонсона, под эгидой этой страны заключалась зерновая сделка.

Одна из этих или других западных стран может стать посредником в переговорах и местом их проведения, но всё же больше шансов у какого-то нейтрального государства, не входящего в НАТО и ЕС, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.