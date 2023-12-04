WP: Украина объяснила США провал наступления отсутствием поддержки с воздуха

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Контрнаступление ВСУ закончилось неудачей из-за отсутствия поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"Резников подчеркнул, что российские вертолеты, дроны и артиллерия уничтожают бронетехнику Украины при каждой попытке продвижения. Без поддержки с воздуха единственным вариантом остается использование артиллерии для обстрела российских позиций, выход из машин и передвижение пешком", — сообщает издание.

В ходе разговора с Остином Резников также отметил, что ВСУ не могут осуществлять маневры из-за "обилия мин и танковых засад", говорится в статье.