WP: Украина объяснила США провал наступления отсутствием поддержки с воздуха

Контрнаступление ВСУ закончилось неудачей из-за отсутствия поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0