WP: Украина объяснила США провал наступления отсутствием поддержки с воздуха

Контрнаступление ВСУ закончилось неудачей из-за отсутствия поддержки с воздуха, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.
"Резников подчеркнул, что российские вертолеты, дроны и артиллерия уничтожают бронетехнику Украины при каждой попытке продвижения. Без поддержки с воздуха единственным вариантом остается использование артиллерии для обстрела российских позиций, выход из машин и передвижение пешком", — сообщает издание.
В ходе разговора с Остином Резников также отметил, что ВСУ не могут осуществлять маневры из-за "обилия мин и танковых засад", говорится в статье.
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