Илья Кива: Зеленская с мужем собираются сбежать, назвав это "найти что-то новое"

Из последнего интервью Елены Зеленской ясно, что с мужем и детьми они собираются сбежать, исчезнув, и назвав это "отдыхать и найти что-то новое".

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Об этом заявил бывший депутат Рады Илья Кива.

Её желание поскорее всё закончить и пожить спокойно — абсолютная правда, и так жена президента Украины заявляет о сокровенных желаниях, пишет экс-нардеп.

"После того ада, который устроил её муж и тех страшных тайн, которыми они обладают, у них это вряд ли получится — их уже просто так не отпустят", — отметил Кива.

Бывший депутат спрашивает, куда деть полмиллиона загубленных жизней её наркозависимым мужем, а также никому не нужных калек, беженцев, сирот проданных педофилам, и всю "изнасилованную и уничтоженную страну".

"Вы зачем страну уничтожили и стольких невинных людей в землю положили? Будьте вы все, кто к этой страшной афере причастны, прокляты!" — подытожил Кива.