Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ

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Немецкий генерал Роланд Катер призвал Украину готовиться к суровой зиме. По его словам, сейчас российская армия готовит мощные удары по противнику.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По мнению немецкого военного, боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) ждёт суровая зима, так как в ходе проведения специальной военной операции РФ применяет все виды современного оружия, которое может нанести инфраструктуре Украины максимальный ущерб инфраструктуре.

"Россия применяет полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты <…> Они наносят колоссальный урон", — обращает внимание Катер.

В заключение немецкий генерал также отметил, что, кроме всего прочего, Украине придётся готовиться к перебоям со светом и теплом. Ведь в ходе массированных ракетных ударов Россия может уничтожить критически важные объекты энергетики по всей стране.