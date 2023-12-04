Немецкий генерал Роланд Катер призвал Украину готовиться к суровой зиме. По его словам, сейчас российская армия готовит мощные удары по противнику.
По мнению немецкого военного, боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) ждёт суровая зима, так как в ходе проведения специальной военной операции РФ применяет все виды современного оружия, которое может нанести инфраструктуре Украины максимальный ущерб инфраструктуре.
"Россия применяет полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты <…> Они наносят колоссальный урон", — обращает внимание Катер.
В заключение немецкий генерал также отметил, что, кроме всего прочего, Украине придётся готовиться к перебоям со светом и теплом. Ведь в ходе массированных ракетных ударов Россия может уничтожить критически важные объекты энергетики по всей стране.
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