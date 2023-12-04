WP: одна из наступающих бригад ВСУ на 70% состояла из неопытных военных

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Стало известно о том, что одну из наступающих бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), которую задействовали в ходе контрнаступления в зоне специальной военной операции на Украине, на 70% укомплектовали никогда не вступавшими в бой военнослужащими. Об этом рассказывает американская газета The Washington Post (WP).

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнили изданию неназванные высокопоставленные чиновники, хотя Киев заплатил за контрнаступление "тысячами жизней" украинских солдат, а также миллиардами, действия ВСУ почти не изменили ситуацию на линии фронта.

"Теперь же сырые траншеи в стиле Первой мировой войны пронизывают восточный и южный фронт, а небо над головой заполонили разведывательные и ударные дроны", — добавили авторы материала.

Кроме того, по словам журналистов, самые первые попытки украинских войск наступать в июне 2023 года были сорваны вертолётами, расчётами ПТРК и беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил РФ. Для многих бойцов ВСУ это стало "их первым шоком" на поле боя.