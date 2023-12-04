Армянские фермеры-животноводы угрожают перекрыть дорогу на Ереван

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Жители Араратской области Армении выражают свой протест сегодня, 4 декабря, против новых требований, вступающих в силу на этой неделе, о необходимости обязательного забоя скота только на специализированных бойнях, и грозятся заблокировать трассу Арташат — Ереван, сообщает EADaily.

Эту информацию предоставил Вагинак Айвазян, житель села Мргавет, который в настоящее время участвует в акции протеста вместе с односельчанами и жителями других сел региона.

"Закон о принудительном забое скота на бойне не выгоден тем, кто растил и откармливал скот для собственных нужд, пытаясь заработать или погасить долги. Теперь им говорят: отвозите животных на бойню. Но как и куда — неясно", — жаловался Айвазян.

По его словам, ближайшая бойня находится в 15 км от их деревни. Доставка скота туда обходится фермерам в большие суммы, и при этом животные могут получить травмы от тряски по неровной дороге, что снижает качество мяса.

"Пусть народ не будет принужден. Бойни должны завоевать доверие сельчан. Мы обращаемся к продовольственной инспекции с вопросом: как мы можем знать, куда отвозить и кому доверить забой? Но наши вопросы не волнуют их. Кому тогда это должно быть важно?", — добавил армянский животновод, отметив, что за последние 3-4 года бойни так и не смогли завоевать доверия сельчан.

Участники протеста на Арташатском шоссе ожидают прихода представителей местной и областной администрации, чтобы получить ответы на свои вопросы. В противном случае они угрожают блокировкой дороги, поскольку, по их мнению, только в этом случае должностные лица будут вынуждены выехать и встретиться с протестующими.

Новые правила продажи мяса вступают в силу с 6 декабря в Армении и запрещают поставку на рынок мяса и других продуктов животного происхождения, полученных в результате забоя вне специализированных боен. Армянские фермеры и производители мяса выступают против решения правительства, которое было предложено еще в начале 2020 года и предусматривало обязательный забой скота исключительно на специализированных бойнях с 15 января того года.