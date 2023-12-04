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Каспаров* требует отбросить Россию в каменный век

1:47
Мир

Россия обходит западные санкции, продолжает продавать нефть, несмотря на планы Запада ослабить российскую экономику, заявил экс-шахматист Гарри Каспаров*.

Каспаров* требует отбросить Россию в каменный век
Фото: Creativecommons by by Gage Skidmore is licensed under by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0

В интервью одному их украинских пропагандистов он очень по этому поводу сокрушался. И посоветовал, как же все-таки ослабить российскую экономику.

Для этого, по словам Каспарова*, надо сделать так, чтобы прекратился параллельный импорт в Россию через незападные страны.

А чтобы он прекратился, надо сначала ввести санкции против компаний из этих стран, а затем начать их уголовное преследование. Несколько таких показательных дел и параллельный импорт прекратится, уверен иноагент.

Каспаров* очень расстроен тем, что все всё понимают, но ничего не предпринимают. А та же Германия в десять раз увеличила свой экспорт в Киргизию и Казахстан. Цифры экспорт Каспаров назвал "безумными". И потребовал принять меры.

"Как бы отбросить Россию в каменный век… Это все можно сделать — для этого нужна политическая воля. Танкеры с российской нефтью выходят, продолжают проходить спокойно, Россия увеличивает объемы от продажи нефти и газа, и нам рассказывают о том, что есть санкции?!", — цитирует Каспрова "Политнавигатор".

На днях Хамовнический суд Москвы повторно оштрафовал Каспарова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей за нарушение ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством).

* Признан в России иностранным агентом

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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