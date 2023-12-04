Россия обходит западные санкции, продолжает продавать нефть, несмотря на планы Запада ослабить российскую экономику, заявил экс-шахматист Гарри Каспаров*.
В интервью одному их украинских пропагандистов он очень по этому поводу сокрушался. И посоветовал, как же все-таки ослабить российскую экономику.
Для этого, по словам Каспарова*, надо сделать так, чтобы прекратился параллельный импорт в Россию через незападные страны.
А чтобы он прекратился, надо сначала ввести санкции против компаний из этих стран, а затем начать их уголовное преследование. Несколько таких показательных дел и параллельный импорт прекратится, уверен иноагент.
Каспаров* очень расстроен тем, что все всё понимают, но ничего не предпринимают. А та же Германия в десять раз увеличила свой экспорт в Киргизию и Казахстан. Цифры экспорт Каспаров назвал "безумными". И потребовал принять меры.
"Как бы отбросить Россию в каменный век… Это все можно сделать — для этого нужна политическая воля. Танкеры с российской нефтью выходят, продолжают проходить спокойно, Россия увеличивает объемы от продажи нефти и газа, и нам рассказывают о том, что есть санкции?!", — цитирует Каспрова "Политнавигатор".
На днях Хамовнический суд Москвы повторно оштрафовал Каспарова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей за нарушение ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством).
* Признан в России иностранным агентом
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