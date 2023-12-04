WP: украинские военные чиновники признают, что конфликт зашёл в тупик

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На Украине признали, что российско-украинский конфликт зашёл в тупик. Как пишет газета The Washington Post (WP), особенно подобные настроения в кругах украинских чиновников чувствуются именно с наступлением холодов.

Фото: redstar.ru

"С наступлением зимы, когда линия фронта застывает на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик", — заметили обозреватели издания.

Кроме того, авторы материала подчеркнули, что у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределённость, а боевой дух в рядах боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) ослабевает. К тому же, внимание Запада в последнее время переключилось преимущественно на Ближний Восток.

Напомним, что прежде главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковую ситуацию на фронте.