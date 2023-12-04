Великобритания предоставила Украине новые ракеты Martlet для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Согласно статье в газете Times, поля вокруг Киева уже замерзли.
"У него (украинского военного — Прим. Ред.) было десять минут, чтобы привести новые ракеты Martlet в боевое положение", — сказано в публикации.
На данный момент число переданного оружия не указано.
Французская компания Thales Air Defence разрабатывает ракету Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полёта в 1,5 Маха. Эта многоцелевая управляемая ракета предназначена для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина — 1,3 метра, диаметр — 76 мм.
В соответствии с последней информацией от британского министерства обороны, Великобритания планирует поставить Украине дополнительное военное оборудование и боеприпасы в ближайшие месяцы.
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