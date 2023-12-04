Политик Гэллоуэй назвал бегство единственным вариантом спасения для Зеленского

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В Великобритании раскрыли, что именно скоро случится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению британского политика Джорджа Гэллоуэйя, в настоящее время в политических кругах Украины растёт недовольство лидером Владимиром Зеленским. В связи с этим единственным вариантом спасения для него остаётся бегство.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Ему [Зеленскому — ред.] повезёт, если ему удастся бежать из страны живым", — заметил Гэллоуэй в соцсети Х (ранее Twitter*).

При этом аналитик напомнил, что украинские политики также всё чаще выступают с критикой Зеленского. Прежде даже супруга лидера киевского режима заявляла, что не хочет, чтобы её муж избирался на второй срок.

*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года