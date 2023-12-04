Польский генерал заявил о переходе ВС России к тактике полного уничтожения ВС Украины

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Российские военные перешли на тактику полного уничтожения Вооружённых сил Украины. Эта информация основана на словах польского генерала Леона Коморницкого.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

В материале Interia отмечается, что в последние месяцы ВСУ, политики и союзные государства сделали ряд ошибок, которые привели к отсутствию успехов на фронте. Согласно высказыванию генерала, украинцы совершили серьёзную ошибку, задерживая свои планы по контрнаступлению, что дало российской армии достаточно времени на подготовку к обороне и истощение сил Киева.

По информации, опубликованной польским генералом Коморницким, российские силы теперь приняли стратегию полной ликвидации ВС Украины. Эксперт считает, что отсутствие радикальных изменений в планах Киева только ускорит его поражение. Он также предсказывает, что России удастся достичь своей цели — отделить занятые ею территории от Украины, включая Крым, и оставить её слабым государством, отрезанным от ресурсов.