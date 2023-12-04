Польский саперный батальон разместят в 60 км от Гродно

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Глава ведомства призвал жителей Августова поступать на службу в новую воинскую часть, пообещав высокое денежное довольствие и современное вооружение.

Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее власти Польши заявили о намерении довести численность своих ВС до 300 тысяч человек.

"Сегодня мы открываем новое подразделение в очень важном регионе нашей страны. Саперный батальон в Августове будет защищать безопасность северо-восточной части нашей страны", - заявил Блащак.

Город Августов расположен на северо-востоке Польши, в 60 км от белорусского Гродно. Новое подразделение предназначено для обеспечения безопасности и инженерной поддержки 15-й механизированной Гижицкой бригады, - говорится в сообщении ведомства.