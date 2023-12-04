Глава ведомства призвал жителей Августова поступать на службу в новую воинскую часть, пообещав высокое денежное довольствие и современное вооружение.
Ранее власти Польши заявили о намерении довести численность своих ВС до 300 тысяч человек.
"Сегодня мы открываем новое подразделение в очень важном регионе нашей страны. Саперный батальон в Августове будет защищать безопасность северо-восточной части нашей страны", - заявил Блащак.
Город Августов расположен на северо-востоке Польши, в 60 км от белорусского Гродно. Новое подразделение предназначено для обеспечения безопасности и инженерной поддержки 15-й механизированной Гижицкой бригады, - говорится в сообщении ведомства.
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