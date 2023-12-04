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Fox News: Стратегический запас нефти США достиг рекордного минимума за 30 лет

Мир

Администрация президента США Джо Байдена потратила 40% стратегического запаса нефти страны. Уточняется, что резервы достигли минимального уровня за последние 30 лет.

Fox News: Стратегический запас нефти США достиг рекордного минимума за 30 лет
Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

Как сообщает телеканал Fox News, сокращение запасов администрация Белого дома инициировала чуть более года назад. Это было необходимо для того, чтобы пережить избирательный цикл.

"И теперь наши запасы находятся на уровне 30-летнего минимума. Это самый низкий показатель с 1983 года, когда мы пополнили запасы", — рассказал президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт.

По мнению экспертов, такой кризис угрожает стратегической и национальной безопасности Соединённых Штатов. При этом восстановление резерва будет очень дорогим и долгим, а наполнять его придётся тяжёлой нефтью, тогда как сейчас в США, в основном, добывают лёгкую малосернистую.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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