В Нидерландах выступили против поставок оружия Киеву

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Сейчас перед партийным лидером стоит задача сформировать коалиционное правительство. После первых данных exit poll лидер "Партии свободы" заявил, что не намерен формировать правительство с левым блоком.

Фото: prosto.aero

"В этом конфликте я на стороне Украины. Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало... Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну", - сказал Вилдерс канадскому порталу Rebel News.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Нидерландах 22 ноября. В них приняли участие 26 политических партий, явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.

Напомним, РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.