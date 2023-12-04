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AFAD: после пятибалльного землетрясения в Турции разломы в земле ожидают прорывов

1:21
Мир

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), оно же — Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС после землетрясения в Турции ответило на вопрос о будущих подземных толчках на территории региона. Как сообщает AFAD, после бедствия было зафиксировано много активных разломов.

AFAD: после пятибалльного землетрясения в Турции разломы в земле ожидают прорывов
Фото: openverse by martinluff is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Нет смысла спрашивать, когда и с какой мощностью землетрясение произойдет в дальнейшем" — написал официальный представитель службы.

Также в службе заявили, что после катастрофы 6 февраля 2022 года было зафиксировано более 6000 повторных толчков. Разрушения были отмечены в ряде ближайших стран, а также в Краснодарском крае и Крыму.

В AFAD не исключают, что землетрясение затронет Сирию, Египет, Израиль и Грецию.

Напомним, что по информации на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям, в Мраморном море было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Установлено, что землетрясение в 4,73 км от побережья района Муданья в Бурсе произошло на глубине 8,98 км от поверхности моря.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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