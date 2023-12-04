СМИ: финансовая помощь Киеву от США может закончиться в этом году

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Чиновница предупредила, что без выделения новых средств США не смогут направлять Киеву новое вооружение и бронетехнику.

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"Прекращение поставок американского оружия и оборудования подорвет возможности ВСУ на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украины успехи, но и увеличив вероятность военных побед России", — процитировали журналисты её слова.

Ранее издание сообщало, что Украина может не получить обещанные Евросоюзом 50 млрд евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.

В последнее время западные СМИ сообщают о том, что США и ЕС от украинского конфликта начали испытывать усталость, а поддержка режима Владимира Зеленского заметно ослабла. Так, газета NYT обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не боеприпасов, но и поддержки в медиа.