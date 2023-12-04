Экономист Хазин призвал "не ликвидировать" Украину и забрать у неё "только своё"

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Экономист Михаил Хазин считает, что нужно не "ликвидировать" Украину, а забрать у неё "исключительно свои" территории. В частности, подчеркнул эксперт, речь идёт о Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Таким образом, по мнению аналитика, "бывшую советскую республику нужно оставить, не ликвидировать".

Фото: redstar.ru

"Мы не должны совершать ошибку, которую сделал Запад. Запад двинул НАТО, в результате надорвался… Мы не должны повторять их ошибку", — заметил Хазин в эфире "Говорит Москва".

Он подчеркнул, что, в случае, если украинские войска отступят, то России следует взять только своё, полностью вычистив все проукраинские силы.