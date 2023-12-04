На Украине с февраля 2022 года возбудили почти 1500 дел о госизмене

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Почти 2 тысячи уголовных производств ГБР возбудило по преступлениям против национальной безопасности, - говорится в сообщении ведомства. По их данным, в числе дел примерно 1,5 тысячи о государственной измене, 348 по факту коллаборационной деятельности и 29 - по фактам сотрудничества с РФ.

Фото: страница СБУ в facebook. com

На Украине за госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен или лишение свободы от трех до пяти лет.

Напомним, ранее СБУ вновь заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Владимиру Сивковичу.