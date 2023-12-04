СМИ Испании подали в суд на Meta*. Сумма иска 550 млн евро

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Отмечается, среди поддержавших иск такие издания, как Vanguardia Pais, Mundo и ABC. В качестве компенсации они требуют 550 млн евро.

Фото: aussiedlerbote.de

"Технологический гигант "массово" и "систематически" - в период с мая 2018 года как минимум по июль 2023 года - нарушал европейские правила защиты данных при управлении своими социальными сетями, что дало ему ключевое преимущество в привлечении рекламных инвестиций за счет возможности размещения гиперперсонализированной рекламы", - пишет издание.

По информации издания, иск был подан 1 декабря. По утверждению истцов, компания нарушила законодательство ЕС о защите данных, вступившее в силу в 2018 году. Согласно этому законодательству все компании должны четко спрашивать согласия своих клиентов на обработку их данных в рекламных целях. По данным издания, Meta* не делала этого в ясно выраженной форме, в связи, с чем истцы считают, что прибыль от продажи рекламы была получена незаконным путем.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.