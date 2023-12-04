Жарихин прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин оценил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столстенберга. Днём ранее Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD призвал готовиться к "плохим новостям" с Украины. По мнению Жарихина, это свидетельствует о том, что НАТО готовит Запад к невыполнению Украиной поставленных задач.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

"Заявление Столтенберга - это, если в самых мягких выражениях, желание подстелить соломку. То есть катастрофическое поражение (Киева) изображать как некие "трудные моменты". Уже приходится готовить европейскую и мировую общественность к тому факту, что те задачи, которые обозначались украинским руководством с подачи НАТО, а на самом деле американским руководством, не выполнены и не будут выполнены", — объяснил эксперт. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Жарихин обратил внимание, что, таким образом, со стороны Украины не будет ни возвращения Крыма, ни "прорыва к морю". Напротив, результаты будут скромными, ведь сейчас главная задача боевиков Вооружённых сил Украины — удержать фронт.

В заключение аналитик отметил, что для Киева ситуация сложилась катастрофическая, это понимают и на Западе. Поэтому теперь приходится оправдываться и ссылаться на неумелые действия киевских властей.